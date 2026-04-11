Rund 5000 Menschen fordern Prüfung rechtsextremer Parteien

Hamburg (dpa/lno) –

Rund 5000 Menschen haben nach Polizeiangaben in Hamburg für die Prüfung rechtsextremer Parteien durch das Bundesverfassungsgericht demonstriert. Sie beteiligten sich an der bundesweiten «PRÜF»-Kampagne. Die Versammlung sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei. Auch in Berlin, München und anderen Städten demonstrierten Menschen.

«PRÜF» steht Veranstalterangaben zufolge für «Prüfung Rettet Übrigens Freiheit!». Die Veranstalter fordern die Prüfung von Parteien, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall oder als gesichert rechtsextrem eingestuft werden.