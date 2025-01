Rund 2.000 Menschen protestieren gegen AfD-Demo

In Neumünster gibt es Proteste gegen eine Demonstration, zu der die AfD aufgerufen hat. Markus Scholz/dpa

Neumünster (dpa/lno) –

Rund 2.000 Menschen beteiligen sich in Neumünster an zwei Protestveranstaltungen gegen eine Demonstration der AfD. Die Veranstaltungen verliefen friedlich, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. An der AfD-Demo beteiligten sich zum Start nach Polizeiangaben rund 100 Menschen.

Wegen der Demonstrationen hatte die Stadt im Vorfeld vor massiven Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt und auf dem südlichen Teil des Rings gewarnt. Geplant waren auch Kundgebungen in der Nähe der Landesunterkunft für Geflüchtete am Haart.

Ein dpa-Fotograf beobachtete am Vormittag, wie sich Geflüchtete mit Plakaten von der Unterkunft auf den Weg in die Innenstadt machten, um an einer der Demonstrationen gegen den AfD-Protest teilzunehmen.