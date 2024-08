Robbie Williams küsst Grünen-Politikerin auf die Wange

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jenny Jasberg, ist von einer Begegnung mit Robbie Williams begeistert. «Robbie Williams kennt meinen Namen, hat mich geküsst, hat mir „She’s the one“ gewidmet… Ich kann guten Gewissens in Rente gehen. Was soll jetzt noch kommen?», schrieb sie nach einem Konzert des Popstars in Hamburg auf Instagram.

Auf dem Instagram-Video in ihrem Beitrag ist zu sehen, wie sie in der ersten Reihe steht und Williams ihre Hand nimmt und «Jenny, Jenny, Jenny» säuselt. Er fragt Jasberg, ob er ihr den Song widmen könne und bedankt sich mit den Worten: «You’re a Sweetie» (Du bist eine Süße). Es folgt ein Kuss auf die Wange.

Ein Grünen-Fraktionssprecher bestätigte, dass Jasberg ein absoluter Fan von Williams sei und schon seine frühere Boygroup Take That geliebt habe. Der «Bild»-Zeitung sagte die Politikerin: «Robbie stand fast drei Minuten bei mir und meinen Begleitern. Er hat sich ganz locker mit uns unterhalten und viele Witze gerissen.»