Rita Ora gibt ihr mehrfach verschobenes Konzert in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora tritt endlich in der Hamburger Hafencity auf. Die Musikerin gibt am Abend (21.00 Uhr) an der Uferpromenade des neuen Quartiers an der Elbe ihr lang erwartetes Konzert. Zuvor soll DJ David Puentez für gute Stimmung sorgen.

Es sei eine große Ehre und Freude, endlich im Westfield-Hamburg-Überseequartier aufzutreten, sagte Rita Ora zuvor laut Mitteilung. Sie verbinde tolle Erinnerungen mit Hamburg und versprach ihren Fans, dass sie diesen Frühsommerabend nicht vergessen werden.

Eigentlich sollte der Popstar bereits Ende April 2024 zur ursprünglich geplanten Eröffnung des Westfield-Einkaufszentrums auftreten. Der Start der Mall wurde jedoch mehrfach verschoben. Eröffnet wurde dann am 8. April, allerdings zunächst ohne Rita Ora.