Reetdachhaus gerät in Brand – 300.000 Euro Schaden

Schinkel (dpa/lno) –

Beim Brand eines Reetdachhauses in Schinkel im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein Schaden von knapp 300.000 Euro entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde aber niemand verletzt. Eine Bewohnerin habe sich selbstständig in Sicherheit bringen können.

Das rund 150 Jahre alte Haus sei nicht mehr bewohnbar. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer am Samstagabend gegen 18.20 Uhr aus. Der Einsatz der Feuerwehr und Polizei dauerte mehrere Stunden. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.