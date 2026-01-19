Raubüberfall auf Ehepaar wird Fall für «Aktenzeichen XY»

Hamburg (dpa/lno) –

Fast 15 Jahre nach der Tat wird ein Überfall auf ein Ehepaar in Hamburg-Osdorf ein Fall für die ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY… ungelöst» am 21. Januar. Laut ZDF hatten zwei Täter am 11. Mai 2011 das zurückgezogen lebende Ehepaar überfallen. Dabei zerrten sie die Eheleute in den Keller und fesselten sie mit Kabelbindern und Klebeband. Sie durchsuchten das Haus, machten jedoch keine Beute. Kurz nach der Tat wählten sie selbst den Notruf. Die Stimmen der Täter wurden dabei aufgezeichnet.

Das Motiv sei nach wie vor völlig unklar, hieß es weiter. Das mittlerweile gestorbene Ehepaar lebte ohne bekannte Kontakte oder Verwandte und besaß keine erkennbaren Wertgegenstände. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise aus dem Umfeld der Opfer, um das Tatmotiv zu klären.