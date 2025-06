«Queens»-Siegerin Tatjana Maria spielt in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Tennisspielerin Tatjana Maria hat wenige Tage nach ihrem größten Erfolg der Karriere ihren Start beim WTA-250-Turnier in Hamburg angekündigt. «Es bedeutet mir wirklich sehr viel, zum ersten Mal in Hamburg spielen zu dürfen und bei einem der historischsten deutschen Damenturniere aufzuschlagen», sagte die 37 Jahre alte Schwäbin laut Mitteilung der Organisatoren. Gespielt wird bei den Ladies Open vom 13. bis 20. Juli am Rothenbaum. Maria hatte am Sonntag das Finale des WTA-500-Turniers im ehrwürdigen Londoner Queen’s Club gewonnen. Auf Rasen schlug sie US-Amerikanerin Amanda Anisimowa mit 6:3, 6:4 und feierte den vierten Turniersieg ihrer langen Laufbahn.

Durch den Sieg ist Maria die neue Nummer eins der deutschen Tennis-Damen. Sie verbesserte sich in der Weltrangliste auf Platz 43. Vor ihrer Teilnahme in Hamburg wird sie noch vom Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (30. Juni bis 13. Juli) spielen. In der Hansestadt werde sie auch wieder von ihrem Mann und ihren zwei Töchtern begleitet, hieß es von Veranstalter-Seite aus.