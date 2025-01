Prozess um Einbruch in Juweliergeschäft beginnt

Lübeck (dpa/lno) –

Der Prozess um einen Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Lübecker Altstadt beginnt heute (9.00 Uhr) vor dem Lübecker Landgericht. Angeklagt ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein 36 Jahre alter Mann, der mit weiteren Beteiligten in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai 2020 durch ein von ihnen in die Kellerdecke gebrochenes Loch in den Laden eingestiegen sein soll. Die Täter sollen Schmuck und Uhren im Gesamtwert von mehr als 700.000 Euro entwendet haben. Dem 36-Jährigen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage geplant.