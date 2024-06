Polizeieinsatz nach Schüssen in Alsterdorf: Niemand verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei ist am Freitag zu einem Großeinsatz in Alsterdorf ausgerückt. Nach Angaben eines Sprechers waren auf dem Gelände einer Wohnunterkunft im Tessenowweg Schüsse gemeldet worden. An dem Einsatz seien zahlreiche Kräfte beteiligt gewesen – «auch das SEK». Verletzte habe es nicht gegeben.

Nach Hinweisen von Zeugen sei eine Person als möglicher Schütze in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten hätten eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Den Angaben zufolge wurde auch eine zweite verdächtige Person in Gewahrsam genommen. Es werde noch geprüft, ob und gegebenenfalls wie sie mit dem Vorfall in Zusammenhang stehe, sagte der Sprecher. Die Hintergründe seien noch unklar.