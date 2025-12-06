Polizei sucht nach Raub in Kiel weiter nach den Tätern

Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Raub an einem Kieler Ehepaar sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Derzeit gebe es keine Hinweise auf die Täter, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Nach Polizeiangaben ist das Paar am Mittwochabend in ihrem Einfamilienhaus im Stadtteil Pries-Friedrichsort von zwei Maskierten ausgeraubt worden. Die Täter bedrohten den Mann und die Frau mutmaßlich mit einer Schusswaffe und sperrten sie in den Keller des Hauses. Der Mann wurde mit einem Messer verletzt. Die Täter durchsuchten das Haus und stahlen Geld. Die Höhe des gestohlenen Geldes nannte die Polizei nicht.