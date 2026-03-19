Polizei sucht mit Drohnen nach Verdächtigem bei Kellinghusen

Ein Auto in einem Wald hat bei Kellinghusen einen größeren Einsatz ausgelöst. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Kellinghusen (dpa/lno) –

Ein gestohlenes Auto hat die Polizei in einem Waldstück im Kreis Steinburg entdeckt. Der Fahrer hatte es am Morgen bei Kellinghusen abgestellt. Nun suchen die Beamten mit zahlreichen Einsatzkräften, Drohnen mit Wärmebildtechnik und einem Polizeihubschrauber nach dem Mann, wie die Polizei berichtete.

Der Einsatz dauerte am frühen Nachmittag an. Von einer konkreten Gefährdung Unbeteiligter werde aktuell nicht ausgegangen. Die Polizei appellierte, keine unbestätigten Informationen zu verbreiten.

Gegen 8.30 Uhr hatte ein Augenzeuge die Beamten alarmiert, als der Wagen auf einem Feldweg zwischen Mühlenbarbek und Kellinghusen an der Bundesstraße 206 unterwegs war. Der Fahrer habe das Auto dann stehengelassen und sei zu Fuß an einem Hochsitz vorbei in ein Waldstück gegangen.

Zunächst war vermutet worden, dass es sich bei dem Mann um einen Jäger oder Angler handelte, dies bestätigte sich jedoch nicht. Auch die Absuche der in dem Gebiet gelegenen Teiche war erfolglos.

Bei der Überprüfung des grünen Wagens stellten die Polizisten dann fest, dass sowohl das Fahrzeug als auch die daran angebrachten Kennzeichen aus zwei unterschiedlichen Diebstählen außerhalb Schleswig-Holsteins stammten.