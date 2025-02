Polizei stellt am Lübecker Hauptbahnhof zehn Messer sicher

An den Hauptbahnhöfen in Lübeck und Kiel wurden Menschen auf Waffen und andere Gegenstände kontrolliert. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

In einer mehrstündigen Kontrollaktion haben Beamte der Polizeidirektion Lübeck am Hauptbahnhof nach Angaben ihres Sprechers zehn Messer, einen Schlagring und ein Reizstoffsprühgerät sichergestellt. Innerhalb von vier Stunden seien etwa 60 Personen kontrolliert worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Lübeck mit. Unterstützt wurden die Lübecker Polizisten von Beamten der Bundespolizei, die den Zugverkehr zwischen Kiel und Lübeck begleiteten, und von Mitarbeitern der Hansestadt Lübeck.

Zeitgleich überprüften Landes- und Bundespolizei am Kieler Hauptbahnhof knapp 100 Personen. Es wurden insgesamt fünf Messer, ein Teleskopschlagstock sowie Drogen gefunden, wie es von der Polizei hieß. Die Aktion war Auftakt einer mehrtägigen Kontrollaktion, die in den nächsten Tagen an verschiedenen Orten Schleswig-Holsteins fortgesetzt werden soll.

Mit der Aktion soll nach Angaben der Landespolizei Gewaltdelikten in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie deren Umfeld vorgebeugt werden. Es wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, die mit einer Geldstrafe von mehreren tausend Euro geahndet werden können.