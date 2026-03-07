Polizei nimmt Verdächtigen nach Containerbränden fest

Garbsen (dpa/lni) –

Nach einer Serie von Bränden an Containern und Mülltonnen in Garbsen hat die Polizei einen 35 Jahre alten Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, konnte in vier Fällen ein Übergreifen der Flammen auf Gebäude nur knapp verhindert werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Polizei am Samstagmorgen einen Hinweis auf einen brennenden Altpapiercontainer. Kurz darauf meldeten Zeugen weitere brennende Container und Mülltonnen. Insgesamt waren neun Müllbehältnisse betroffen. Mit Hilfe von Kameraaufzeichnungen konnte ein Verdächtiger identifiziert werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Anfangsverdachts der versuchten schweren Brandstiftung und wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Zur Höhe des Schadens gibt es noch keine Informationen.