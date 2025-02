Vor mehrere Wahllokale in Leer haben Unbekannte politische Graffiti gesprüht. (Symbolbild) Sebastian Kahnert/dpa

Leer (dpa/lni) –

Unbekannte haben politische Botschaften vor zehn Wahllokale in Leer gesprüht. Die Inhalte richteten sich gegen mehrere Parteien. Mitarbeitern der Stadt seien die Graffiti bereits am frühen Morgen vor der Öffnung der Lokale aufgefallen, sagte ein Sprecher der Stadt am Nachmittag. Sie seien zunächst abgedeckt und später entfernt worden. Die Stadt hat Strafanzeige erstattet. Zuvor hatte die «Ostfriesen-Zeitung» über die Vorfälle berichtet.