Plantage mit hunderten Cannabis-Pflanzen entdeckt

Hildesheim (dpa/lni) –

Eine Plantage mit rund 700 Cannabis-Pflanzen hat die Polizei bei einer Durchsuchung entdeckt. In einer kleinen Ortschaft in Lamspringe südlich von Hildesheim durchsuchten die Beamten das Haus eines 51-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die entdeckten Pflanzen sowie die komplett ausgestattete Anlage wurden demnach beschlagnahmt.

Gegen den Mann wird den Angaben nach seit Ende Januar ermittelt. Auf die Spur des Verdächtigen waren die Ermittler nach einem Zeugenhinweis gekommen. Weitere Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet.