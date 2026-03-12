Pilotenstreik bei Lufthansa – Flüge von Hamburg fallen aus

Wer heute mit der Lufthansa nach Frankfurt oder München fliegen wollte, muss sich wegen des Pilotenstreiks eine Alternative suchen. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen des zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa fallen auch am Hamburger Flughafen einige Flüge aus. Am Vormittag und Mittag sind alle Flüge der Airline von und nach Frankfurt sowie München gestrichen, wie der Flughafen auf seiner Internetseite rund um alle Abflüge und Ankünfte mitteilt. Bis zum Abend fallen neun Starts in Richtung Frankfurt sowie in Richtung Frankfurt aus. Fast ebenso viele Landungen sind gestrichen. Am Nachmittag werden die beiden Städte allerdings vereinzelt auch wieder von Hamburg aus von der Lufthansa angeflogen.

Der Pilotenstreik hat in der Nacht begonnen. Der streikenden Gewerkschaft Vereinigung Cockpit zufolge fällt der Streik diesmal kleiner aus als bei der ersten Welle vor einem Monat. Gewerkschaftschef Andreas Pinheiro erwartet bundesweit rund 300 Flugausfälle pro Tag. Das sei für die angestrebte Auswirkung völlig ausreichend.

Bei der ersten Streikwelle am 12. Februar waren laut Lufthansa rund 800 Flüge und damit mehr als das Doppelte ausgefallen. Damals hatte sich auch die Kabinengewerkschaft Ufo an dem Ausstand beteiligt.

Auch am Freitag sollen Flüge der Lufthansa gestrichen werden. Der Hamburger Flughafen empfiehlt Reisenden mit einem Lufthansa-Flug, den Status ihres Fluges direkt bei Lufthansa zu prüfen und sich bei Fragen oder im Falle von Flugänderungen an Lufthansa zu wenden.