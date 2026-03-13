Piloten streiken: Lufthansa-Flüge im Nordwesten fallen aus

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Auch am zweiten Tag des Pilotenstreiks bei der Lufthansa fallen in Niedersachsen und Bremen Flüge aus. Betroffen sind Strecken von und nach Frankfurt und München.

Aus Hannover fallen heute insgesamt neun Flüge aus, wie der Flughafen mitteilte. Betroffen sind demnach vier Abflüge nach Frankfurt und einer nach München. Außerdem wurden vier ankommende Flüge aus Frankfurt und München gestrichen.

Welche Flüge in Bremen ausfallen

Von den geplanten Abflügen von Bremen nach Frankfurt findet nur einer von fünf statt, heißt es auf der Website des Flughafens. Auch Verbindungen nach München fallen aus: Drei von fünf Flügen wurden gestrichen.

Ähnlich sieht es bei den Ankünften aus: Es landet nur einer von fünf Flügen aus Frankfurt, aus München landen zwei von fünf.

Bereits gestern waren am Flughafen Hannover und Bremen jeweils zwölf Verbindungen ausgefallen. Vom Pilotenstreik, der in der Nacht zu Donnerstag begonnen hat, sind vor allem die Drehkreuze München und Frankfurt betroffen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte mit insgesamt rund 600 Flugausfällen in Deutschland an beiden Tagen gerechnet.

Warum gestreikt wird

Die Gewerkschaft hatte mehr als 5.000 Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline zum Streik aufgerufen. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten.

Der Airport Hannover empfiehlt Reisenden, den Status ihres Fluges direkt bei der Lufthansa zu prüfen und sich bei Fragen oder im Falle von Flugänderungen an die Fluggesellschaft zu wenden. Voraussichtlich am Samstag sollen wieder alle Maschinen wie gewohnt fliegen.