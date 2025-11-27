Pflegeheim-Brand: 43 Bewohner nachts in Sicherheit gebracht

Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren waren in der Nacht im Einsatz gegen einen Brand in einem Pflegeheim im Neustädter Ortsteil Schneeren. -/Feuerwehr/dpa

Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) –

Beim Brand in einem Pflegeheim im Neustädter Ortsteil Schneeren sind in der Nacht zu Donnerstag 43 Bewohner in Sicherheit gebracht worden. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr in einem WC im Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich rasch bis in das Dachgeschoss ausgedehnt. Ein Bewohner sei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Einsatzkräfte waren den Angaben zufolge bis in die Morgenstunden im Großeinsatz. Zur Unterstützung kamen demnach zusätzliche Kräfte aus Neustadt, Mardorf und dem Landkreis Nienburg – darunter mehrere Atemschutztrupps sowie eine Hygieneeinheit. Die Atemschutztrupps öffneten laut Feuerwehr Teile des Dachgeschosses, um an den Brandherd zu gelangen. Eine Drohne unterstützte dabei, Glutnester zu lokalisieren.

Gemeinsam mit dem Pflegepersonal seien alle Bewohner unverzüglich evakuiert worden. Zunächst seien sie in einer nahegelegenen Gaststätte untergebracht und später auf Notunterkünfte verteilt worden. Rund 30 von ihnen kommen nach Feuerwehrangaben vorübergehend im Krankenhaus Nienburg unter, das hierfür eine freie Station bereitstellt. Das Pflegepersonal des Heims übernimmt dort demnach weiterhin die Betreuung. Weitere Bewohner fanden Unterkünfte im Ort.

Die Nachlöscharbeiten sowie die Organisation der Unterbringung der Menschen dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.