Pfefferspray bei Streit im Supermarkt versprüht

Moormerland (dpa/lni) –

Bei einer bewaffneten Auseinandersetzung mit Schlagstöcken und Pfefferspray in einem Supermarkt im Landkreis Leer sind mehrere Menschen verletzt worden. Im Kassenbereich seien aus unbekannten Gründen mehrere Menschen aneinandergeraten, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem anschließenden Streit wurden demnach Schlagstöcke und auch Pfefferspray eingesetzt.

Mindestens drei Kunden wurden laut Polizei durch das Spray leicht verletzt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall am Samstagnachmittag in Moormerland beobachtet haben.