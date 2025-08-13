Parade mit Präsident: «Sail» beginnt in Bremerhaven

An Bord der «Gorch Fock» wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Windjammern entgegen segeln. (Archivfoto) picture alliance / Ingo Wagner/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

Rund 100 Schiffe werden heute zum Beginn des Großseglertreffens «Sail» in Bremerhaven einlaufen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Windjammern an Bord des Segelschulschiffs «Gorch Fock» entgegen segeln, wie die Organisatoren ankündigten. Als Schirmherr wird er nachmittags offiziell die «Sail» eröffnen.

Die Parade wird von dem Segelschulschiff «Alexander von Humboldt II» angeführt, Freizeitboote werden die Schiffe begleiten. Bis Sonntag werden rund 250 Schiffe aus 16 Nationen erwartet – darunter historische Expeditionsschiffe, Windjammer und moderne Kreuzfahrtschiffe.

Das Festival gilt als eines der größten Windjammer-Treffen weltweit und wird seit 1986 alle paar Jahre veranstaltet. Die Veranstalter rechnen mit rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern.