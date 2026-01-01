Nur wenige Niedersachsen nehmen Bildungsurlaub

Im Kalender hätten Beschäftigte Platz für Bildungsurlaub – genutzt wird er jedoch nur selten. (Symbolbild) Katharina Kausche/dpa

Beschäftigte in Niedersachsen haben Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr bei voller Lohnfortzahlung. Tatsächlich nutzen dies jedoch nur wenige. Im Jahr 2023 nahmen rund 45.300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bildungsfreistellung in Anspruch, wie das Wissenschaftsministerium mitteilte. Das entsprach 1,45 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land.

Seit 2015 lag der Anteil der Nutzenden in keinem Jahr über 1,61 Prozent. In den meisten Jahren bewegte sich die Quote zwischen rund einem und anderthalb Prozent. Während der Corona-Pandemie sank sie zeitweise unter ein Prozent. Daten für die Jahre 2024 und 2025 liegen laut Ministerium noch nicht vor.

Lernen während der Arbeitszeit

Der Anspruch auf Bildungsurlaub besteht in Niedersachsen seit 1975. Er kann für anerkannte Weiterbildungsangebote mit beruflichem, politischem oder allgemeinem Inhalt genutzt werden. Die Kosten für Kurse und Anreise tragen Beschäftigte in der Regel selbst. Im Jahr 2023 wurden insgesamt rund 254.000 Tage Bildungsurlaub in Anspruch genommen. Am häufigsten handelte es sich um Angebote mit beruflichem Bildungsbezug.

Wann Betriebe Grenzen setzen dürfen

Bildungsurlaub ist im niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz geregelt. Arbeitgeber dürfen Anträge ablehnen, wenn im Betrieb eine gesetzliche Obergrenze erreicht ist. Diese liegt beim Zweieinhalbfachen der Zahl der Beschäftigten, maßgeblich ist der Stichtag 30. April.

Hat ein Unternehmen an diesem Tag zehn Mitarbeitende, müssen insgesamt nur 25 Tage Bildungsurlaub genehmigt werden – auch wenn sich die individuellen Ansprüche rechnerisch auf 50 Tage summieren.

Bildungszeit statt Bildungsurlaub

Die Landesregierung plant, den Bildungsurlaub künftig als «Bildungszeit» neu zu regeln. Das entsprechende Gesetz soll in diesem Jahr vom Landtag verabschiedet werden.

Vorgesehen ist unter anderem, die Bildungszeit flexibler zu gestalten, sodass sie bereits ab einem Tag genommen werden kann. Zudem soll der Kreis der Anspruchsberechtigten auf Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter ausgeweitet werden.