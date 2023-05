Norwegen-Fähre «Romantika» wechselt von Cuxhaven nach Emden

Das Schiff „Romantika“ liegt am Kai. Sina Schuldt/dpa

Cuxhaven (dpa/lni) –

Das sechswöchige Gastspiel der Norwegen-Fähre «Romantika» an der Elbe geht zu Ende. Am Dienstag legt das Schiff nach Reedereiangaben zum letzten Mal von Cuxhaven nach Kristiansand in Südnorwegen ab. Ab dem 1. Juni sollen die drei wöchentlichen Abfahrten ab Emden stattfinden.

Eigentlich fährt die Reederei Holland Norway Lines mit der «Romantika» vom niederländischen Hafen Eemshaven. Das Schiff musste aber ausweichen, weil der Platz dort für die Offshore-Industrie gebraucht wird. So kam die «Romantika» Mitte April nach Cuxhaven. Nun steht bis ins Jahr 2024 hinein Emden an. Mittelfristig will Holland Norway Lines aber wieder nach Eemshaven zurückkehren.

Die 2002 gebaute Kreuzfahrtfähre befördert in etwa 18 Stunden Fahrt Passagiere, Autos und Lkw über die Nordsee von und nach Norwegen. Die internationale Fährverbindung sei für Cuxhaven und die Region ein Gewinn gewesen, sagte ein Sprecher der Stadt. «Alles in allem war das eine gute Sache.» Man schaue, ob sich nicht andere solche Verbindungen in den Hafen holen ließen. Einstweilen gebe es von Cuxhaven aus weiter die Fähren nach Helgoland und Sylt.