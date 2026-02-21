Neue AfD-Jugend gründet Landesverband in Niedersachsen

Dötlingen (dpa/lni) –

Die AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland hat nun auch einen Landesverband in Niedersachsen gegründet. Zum Vorsitzenden wurde der 28-jährige Bundestagsabgeordnete Micha Fehre gewählt, wie die Jugendorganisation im Anschluss an ihre Gründungsveranstaltung in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) mitteilte. Der Verfassungsschutz hatte die AfD Niedersachsen erst in dieser Woche als extremistische Bestrebung eingestuft.

Welche Schwerpunkte die Jugendorganisation setzen möchte

Die Jugendorganisation wolle «junge Menschen ermutigen, aktiv zu sein und Gesicht zu zeigen», sagte Fehre. «Wir sind eine Talentschmiede.» Der Unternehmer gehört als Beisitzer dem AfD-Landesvorstand an, für den Bundestag trat er im Wahlkreis Stadt Hannover II an. Das Direktmandat holte er dort jedoch nicht, sondern zog über die Landesliste ein. «Inhaltlich sind wir keinesfalls radikaler», sagte Fehre mit Blick auf die Mutterpartei.

Der Landesverband der Generation Deutschland möchte sich nach eigenen Angaben für junge Familien, wettbewerbsfähige Preise für Unternehmen, Wiedereinstieg in die Kernkraft und für die sogenannte Remigration einsetzen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff Remigration verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll, auch unter Zwang.

Wer kein Bleiberecht habe, gehöre abgeschoben, meint Fehre. «Sobald wir irgendwo in Regierungsverantwortung sind, werden wir mit allen Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, hier Recht und Ordnung durchsetzen.»

Gründungstreffen von Protesten begleitet

Das Gründungstreffen in Dötlingen – wo auch die niedersächsische AfD ihren Sitz hat – fand hinter verschlossenen Türen statt. Vor dem Veranstaltungsort demonstrierten rund 300 Menschen.