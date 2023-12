Nationalparkzentrum Multimar Wattforum: 193.000 Besucher

Tönning (dpa/lno) –

Das Nationalparkzentrum Multimar Wattforum in Tönning (Kreis Nordfriesland) hat in diesem Jahr 193.000 Besucher angezogen. Das ist nach Angaben des Umweltministeriums eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. «Das Nationalparkzentrum Multimar Wattforum ist eine echte Erfolgsstory. Ich freue mich, dass das Bildungs- und Naturerlebnisangebot an der Nordsee so gut angenommen wird», kommentierte Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) die Besucherbilanz. «Das Wattforum des Nationalparks hat sich zu einem echten Markenzeichen der Westküste in unserem Land entwickelt.»

Das Multimar Wattforum in Tönning ist das größte Besucherzentrum für den Nationalpark und das Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer in Schleswig-Holstein. Die Ausstellung zeigt ganzjährig auf rund 4000 Quadratmetern den Lebensraum zwischen Salzwiesen, Wattboden und Nordsee. Zu sehen gibt es unter anderem ein Pottwal-Skelett und viele Aquarien. Im Juni 2023 wurde die Themenwelt «Watt.Land.Fluss.» mit Fischottern eröffnet.