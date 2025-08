Nächtlicher Großeinsatz wegen Dachstuhlbrands in Wohnhaus

Bruchhausen-Vilsen (dpa/lni) –

Ein nächtlicher Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) hat am frühen Morgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Feuerwehr griffen die Flammen offenbar von brennenden Gegenständen im Garten auf den Dachstuhl über.

Mehr als 100 Einsatzkräfte von acht Ortsfeuerwehren kämpften gegen die Flammen. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, sieben weitere Menschen wurden vor Ort medizinisch betreut. Eine nahegelegene Gaststätte diente als Notunterkunft für die Bewohner.

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr Atemschutztrupps, eine Drehleiter und eine Hubarbeitsbühne ein. Teile des Daches wurden aufgebrochen, um Glutnester zu löschen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.