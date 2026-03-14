Nächster Sieg: VfL Osnabrück nicht zu stoppen

Osnabrück –
Der VfL Osnabrück kommt dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Der Drittliga-Tabellenführer gewann auch sein Heimspiel gegen Waldhof Mannheim mit 4:1 (1:0) und hat jetzt bereits sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
Vor 14.743 Zuschauern an der Bremer Brücke traf David Kopacz schon in der 12. Minute für den VfL. Die weiteren Tore schossen zweimal Robin Meißner (54./69.) sowie Robin Fabinski (84.). Mannheim kam in der Nachspielzeit nur noch zum Anschlusstreffer durch Felix Lohkemper (90.+4). Die Osnabrücker haben seit der Winterpause nun acht von zehn Spielen gewonnen und sind im neuen Jahr noch ungeschlagen.
© dpa-infocom, dpa:260314-930-816538/1