Nachwuchs bei den Störchen im Wildpark Eekholt

Großenaspe (dpa/lno) –

Es gibt wieder Nachwuchs im Wildpark Eekholt: In dem Tierpark im Kreis Segeberg ist ein erstes Storchenjunges geschlüpft. In einem großen Nest lägen vier weitere Eier, aus denen in den nächsten Tagen weitere Küken das Licht der Welt erblicken werden, teilte der Wildpark mit.

Das Storchenküken lege bereits das Köpfchen zurück und klappere, hieß es weiter. Doch da der Schnabel noch weich sei, sei das Klappern sehr zart. Die Jungen kommunizieren so laut dem Wildpark mit den Altvögeln und machen auf ihren Hunger aufmerksam.

Zur Unterstützung der Aufzucht bringt die Tierpflege den Angaben nach dreimal am Tag Futter, welches von den Alttieren an die Kinder verfüttert wird. Dabei wird die Futtergabe langsam gesteigert, da der Nahrungsbedarf der Jungstörche permanent ansteige. Aus einem Küken von anfangs 60 Gramm Gewicht wird in nur sechs bis acht Wochen ein drei bis vier Kilogramm schwerer Vogel. Mitte August beginnen sie dann ihre Flüge in den Süden.

Derzeit leben im Wildpark eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Arten mit mehr als 700 Tieren, darunter Dachse, Marder, Fischotter, Dammwild, Füchse, Seeadler, Waschbären und Wölfe.