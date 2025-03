Nach Krankheit: Wincent Weiss wieder auf der Bühne

Hannover (dpa) –

Eine Woche nach seinen Absagen für die Konzerte in der Münchner Olympiahalle und in Wien ist Popmusiker Wincent Weiss (32) auf die Bühne zurückgekehrt. Er freue sich, «nun zwei Stunden den Stress des Alltags» hinter sich zu lassen, sagte er zu Beginn des Abschlusskonzerts seiner aktuellen Tour in der fast ausverkauften ZAG-Arena in Hannover.

Bereits am Samstag hatte der in Schleswig-Holstein aufgewachsene Sänger («Feuerwerk») via Instagram angekündigt, für die Show in der niedersächsischen Landeshauptstadt «vom Arzt das Go» bekommen zu haben. Die Fans feierten Weiss, der von Anfang an topfit wirkte und zu Beginn des Konzerts zu dem Lied «Musik sein» über die Bühne tanzte.

Weiss wird in diesem Sommer erneut auf Tour gehen. Geplant ist bislang der Auftakt am 5. Juli in Grömitz, 15 weitere Auftritte sollen folgen.