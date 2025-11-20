Musical «Tarzan» mit Alexander Klaws – Comeback umjubelt

Hamburg (dpa/lno) –

Comeback nach 17 Jahren: Das Disney-Musical «Tarzan» ist wieder in Hamburg zu sehen. Das Ensemble durfte am ersten Abend der Neuinszenierung minutenlangen Beifall genießen. Besonders viel Applaus gab es im Stage-Theater Neue Flora für Alexander Klaws als Tarzan und Abla Alaoui als Jane.

Das Musical mit Musik aus der Feder von Phil Collins war erstmals 2008 in der Hansestadt aufgeführt worden. Das bekannteste Lied aus dem Bühnenwerk ist «You’ll be in my heart». Die Hauptrolle des Tarzan übernimmt vor allem Philipp Büttner («Hercules»). Bei einigen weiteren Vorstellungen bis April schlüpft allerdings Alexander Klaws als Stargast in den knappen Lendenschurz.

Für Klaws (42) ist diese Rolle ein Nachhausekommen in vielerlei Hinsicht. Zum einen hatte er den Part des im Dschungel aufgewachsenen Waisenkindes bereits 2010 bis 2013 in Hamburg, 2016 in Oberhausen sowie 2025 in Stuttgart übernommen.

Zum anderen hat er dank des Musicals 2010 seine Frau Nadja Scheiwiller kennengelernt, die damals die Jane an seiner Seite gespielt hatte. Klaws sagte jüngst, für ihn sei „Tarzan“ eigentlich der Anfang der Familiengeschichte Klaws. «15 Jahre später komme ich zurück als „Tarzan“. Meine Frau und ich – wir haben drei tolle gesunde Söhne und „Tarzan“ war der Anfang von allem. Es wird immer mehr als eine Show sein.»

In «Tarzan» geht es um einen Waisenjungen, der im Dschungel allein unter Affen aufwächst und eines Tages auf Menschen trifft. Darunter ist auch Jane, in die er sich verliebt. Diese Liebe stellt ihn bald vor eine schwierige Entscheidung.

«Tarzan» soll bis Ende August im Stage-Theater Neue Flora gespielt werden. Die Premiere der Neuinszenierung haben auch zahlreiche Prominente verfolgt und sich zuvor auf dem roten Teppich gezeigt – unter ihnen waren Sänger Michael Schulte, Moderator und Autor Tobias Schlegl und Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki.