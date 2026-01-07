Miniatur-Wunderland-Gründer bauen Rutschbahnen aus Schnee

Hamburg (dpa/lno) –

Die Gründer des Hamburger Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun (58), lieben Schnee und haben ihre Gärten in lange und aufregende Rutschbahnen für ihre Kinder verwandelt. «Wir haben Schneeberge und Sprungschanzen in unseren Gärten angelegt», sagte der zweifache Vater Gerrit Braun am Rande des Neujahrsempfanges des «Hamburger Abendblattes» in Hamburg.

Und das ist noch nicht alles. Frederik Braun hat seinen fünf Kindern noch ein weiteres Highlight für die Winterzeit geschenkt. «Wir haben eine riesige Bob-Bahn gebaut in den letzten drei Tagen. Bei uns geht hinten eine lange Treppe runter und die haben wir komplett vereist. Irre!», sagte er dazu. Für den Freitag, wenn wieder neuer Schnee angesagt ist, seien die Brüder bereits zum Weiterbauen verabredet. «Schnee ist einer der besten Baustoffe, die es gibt.»

1978/79 lange Gänge für ältere Menschen geschaufelt

Diese Leidenschaft für Schnee und fürs Bauen von kleinen und großen Landschaften hatten die Zwillingsbrüder schon als Kinder. «Wir haben den Winter 1978/79 als besonderes Highlight in Erinnerung. Wir sind da mit Spaten und Schneeschieber losgegangen, haben Autos ausgebuddelt und haben dann immer 50 Pfennig bekommen oder so», sagte Frederik Braun weiter.

Auch älteren Menschen in der Nachbarschaft hat das Duo geholfen. «Wir haben gesehen, dass sie nicht über den Schnee rüberkamen und deshalb haben wir wirklich stundenlang Gänge durch den Schnee gebaut. Das ist eine traumhafte Erinnerung und das ist bis heute so geblieben.» Die Brüder waren in diesem Winter, bei dem der Norden im Schnee versunken war, elf Jahre alt. Das Ereignis war als Schneekatastrophe in die Geschichte eingegangen, in Norddeutschland kam mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben.

Das Miniatur Wunderland gilt als die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Die Modellfläche ist derzeit mehr als 1.600 Quadratmeter groß. Der Touristen-Magnet feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum.