Milos Veljkovic verlässt Werder Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in der neuen Saison auf Milos Veljkovic verzichten. Der Abwehrspieler wechselt ablösefrei zu Roter Stern Belgrad, unterschrieb nach Angaben des serbischen Clubs einen Dreijahresvertrag. «Ich bin sehr glücklich und stolz, einen Vertrag bei Roter Stern unterzeichnet zu haben. Es ist ein Verein, den ich seit meiner Kindheit liebe und der einen besonderen Platz in meinem Leben einnimmt.»

Erfolgreiche Zeit

Der 29 Jahre alte Veljkovic kam im Februar 2016 von Tottenham Hotspur zu Werder. «Hinter mir liegt eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit in Bremen, in der ich gut aufgenommen wurde und die Gelegenheit hatte, meine Qualitäten unter Beweis zu stellen», wurde Veljkovic in der Mitteilung des serbischen Erstligisten zitiert.

Von Werder wurde die Transfermeldung noch nicht bestätigt. An der Weser hatten die Verantwortlichen allerdings keine großen Bemühungen unternommen, um den Vertrag mit dem aktuell dienstältesten Feldspieler zu verlängern.