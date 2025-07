Millionengewinn im Lotto für Glückspilz aus Region Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Ein Lottospieler aus der Region Hannover hat am Wochenende rund 1,76 Millionen Euro gewonnen. Ein Teilsystem habe ihm den Millionengewinn bei der Ziehung 6 aus 49 beschert, teilte Lotto Niedersachsen mit. Aus neun angekreuzten Zahlen wurden dabei automatisch alle rechnerisch möglichen Sechserkombinationen gebildet. Mit einer davon habe der Spieler richtig gelegen und die 1,76 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2 eingeheimst.

Lediglich die richtige Superzahl habe ihm gefehlt, um den Jackpot zu knacken, hieß es weiter. Der Niedersachse habe seinen Spielschein für nur eine Ausspielung online eingereicht.

Insgesamt konnten sich in diesem Jahr in den Lotterien von Lotto Niedersachsen bisher 75 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro freuen – zehn von ihnen in Millionenhöhe. Die Chance auf die Gewinnklasse 1 bei der Lotterie 6 aus 49 liegt den Angaben zufolge etwa bei 1 zu 140 Millionen.