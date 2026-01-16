Milde Tage enden – Meteorologe erwartet kälteres Wochenende

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Nach dem Wintereinbruch mit Schnee und Eis haben Hamburg und Schleswig-Holstein in den vergangenen Tagen eine ungewöhnlich milde Wetterphase erlebt. Auch der Freitag bringt dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge noch einmal vergleichsweise hohe Temperaturen mit sich: Bis zu zehn Grad sind im Binnenland möglich, an den Küsten werden etwa sieben Grad erreicht. Dazu lockert es im Tagesverlauf auf, der Regen lässt nach.

Ein Meteorologe ordnet die Lage als vorübergehendes Phänomen ein. «Wir hatten Tiefdruckeinfluss, der uns milde Luft herangeführt hat», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Diese kurze Phase gehe nun zu Ende. Bereits am Samstag werde eine Winddrehung erwartet, die trockenere und kältere Luft nach Norddeutschland bringe. «Dann wird es wieder etwas frischer mit frostigen Nächten – eher ein normales Temperaturniveau für diese Jahreszeit.»

In der Nacht zum Samstag kann sich örtlich Nebel bilden, im äußersten Osten besteht geringe Glättegefahr. Am Samstag selbst bleibt es meist bedeckt und trüb, die Höchstwerte sinken auf vier bis fünf Grad. Auch am Sonntag bewegen sich die Temperaturen nur noch bei drei bis vier Grad.

Von einer brisanten Wetterlage geht der Meteorologe nicht aus. «Es wird wenig Niederschlag erwartet. Lokal kann es glatt werden, insgesamt bleibt die Lage aber ruhig.» Die milden Temperaturen nahe der Zehn-Grad-Marke seien lediglich ein kurzer Zwischenstand gewesen.