Mehr als 250 Schiffe zur «Sail» erwartet

Bremerhaven (dpa) –

Historische Expeditionsschiffe, Schulschiffe und Windjammer: Rund 250 Schiffe werden zum Großseglertreffen «Sail» in Bremerhaven erwartet. «Die Vorfreude in der Stadt ist riesengroß», sagte Organisator Ralf Meyer. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird das fünftägige Festival am 13. August eröffnen und den Windjammern an Bord des Segelschulschiffs «Gorch Fock» entgegensegeln.

Die Einlaufparade auf der Weser wird von der Bremerhavener Dreimast-Bark «Alexander von Humboldt II» angeführt. Allein zur Eröffnung werden Zehntausende Besucherinnen und Besucher am Weserdeich erwartet. «Wir freuen uns auf 1,2 Millionen Gäste», sagte Meyer.

Fast alle Schiffe können im Hafen besichtigt werden. Wer in See stechen möchte, sollte vorab einen Törn buchen. Etliche Fahrten seien bereits ausverkauft, sagte Henning Dörr von der Touristeninformation Erlebnis Bremerhaven. Das Festival gilt als eines der größten Windjammer-Treffen weltweit und wird alle fünf Jahre veranstaltet, die letzte «Sail» 2020 musste wegen der Pandemie abgesagt werden.