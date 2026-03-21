Mehr als 10.000 Jugendliche im Norden bei der Feuerwehr

Bei einer Versammlung in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) soll unter anderen ein stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart gewählt werden.(Archivbild) Jens Büttner/dpa

Westerrönfeld (dpa/lno) –

Mehr als zwei Drittel der Mitglieder bei den Jugendfeuerwehren in Schleswig-Holstein sind Jungen. Aktuell sind im Norden 7.306 Jungen, 3.204 Mädchen sowie zwei Menschen, die ihr Geschlecht mit divers angeben, bei den Wehren organisiert, teilte Jugendbildungsreferent Kay Szyba vor der heutigen Landesjugendfeuerwehrversammlung in Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit.

Die insgesamt 10.512 Nachwuchsretter sind demnach zwischen 10 und 18 Jahre alt. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein 1.300 Freiwillige Feuerwehren, von denen mehr als ein Drittel eine Jugendfeuerwehr anbieten.

Kinder dürfen sich ausprobieren

Das gilt auch für die Kindergruppen für Sechs- bis Zehnjährige, die den Jugendfeuerwehren vorgeschaltet sind. «Hier sind es rund 104 Kinderabteilungen – die Tendenz ist steigend», sagte Szyba vom Landesfeuerwehrverband.

«In den Kinderabteilungen spielt die Feuerwehrthematik eher eine Nebenrolle. Hierbei geht es vielmehr um eine sinnvolle Freizeitgestaltung, in der sich spielerisch ausprobiert werden darf und um kind- und altersgerechte Aktivitäten», sagte er. Dort werden demnach unter anderem Mitbestimmung gelernt und Sozialkontakte geknüpft, zudem werde die sogenannte Brandschutzerziehung vermittelt.

Nachwuchs in SH aktuell ausreichend

Nachwuchssorgen gibt es laut Landesfeuerwehrverband derzeit nicht. Allerdings seien für die Nachwuchsarbeit das Engagement und die Unterstützung der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitglieder sowie der Politik vonnöten.