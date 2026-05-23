Mann stürzt und ertrinkt in Elbe

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Mann ist in der Elbe in Hamburg ausgerutscht, gestürzt und schließlich ertrunken. Feuerwehrleute konnten nur noch die Leiche des 29-Jährigen bergen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann war demnach am Samstagabend in das Wasser gestiegen. Bei einer Wassertiefe, wo er noch stehen konnte, soll der 29-Jährige gestürzt und sofort untergegangen sein. Mehrere Zeugen wählten den Notruf und lösten einen großen Einsatz aus. Nach rund zwei Stunden fanden Taucher der Feuerwehr den toten 29-Jährigen, etwa 15 bis 20 Meter von der Unglücksstelle entfernt.

Am Rande des Einsatzes habe es viele Schaulustige gegeben, berichtete der Polizeisprecher weiter. Den Einsatz hätten sie aber nicht gestört. Neben der Feuerwehr und Polizei seien auch die DLRG sowie die Wasserschutzpolizei im Einsatz gewesen.