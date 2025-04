Mann stirbt nach Schuss aus Polizeiwaffe

Oldenburg (dpa) –

Nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Oldenburg ist der mutmaßliche Angreifer von einem Schuss aus einer Polizeiwaffe tödlich verletzt worden. Aus Neutralitätsgründen habe die Polizeiinspektion Delmenhorst die Ermittlungsarbeit in dem Fall übernommen. Wie die Beamten mitteilten, wurden am frühen Sonntagmorgen zunächst mehrere Menschen bei der Auseinandersetzung in dem Lokal leicht verletzt.

Der Angreifer sei geflüchtet, die Polizei habe ihn in der Innenstadt gestellt. Dann habe der Verdächtige die Beamten ebenfalls angegriffen, wie es weiter hieß. In der Folge habe ein Beamter von seiner Schusswaffe Gebrauch gemacht und den Angreifer schwer verletzt. Inzwischen sei der Mann gestorben.