Mann bei Streit lebensgefährlich verletzt – U-Haft

Stadtoldendorf (dpa/lni) –

Bei einem eskaliertem nächtlichen Streit zwischen zwei Männern ist ein 59-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein 37-Jähriger habe seinen Kontrahenten mit einem nicht näher beschriebenen Gegenstand am frühen Morgen verletzt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die beiden Männer kannten sich den Angaben nach und hatten sich in einer Wohnung in Stadtoldendorf östlich von Holzminden getroffen.

Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Er habe die Tat gegenüber der Polizei eingeräumt, hieß es. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Der Verletzte wurde zunächst von einer eine Notärztin untersucht, die lebensgefährliche Verletzungen feststellte, und dann in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen sei er außer Lebensgefahr, hieß es.