Lufthansa-Pilotenstreik: Weitere Flüge in Hamburg fallen aus

Wer heute mit der Lufthansa nach Frankfurt oder München fliegen wollte, muss sich wegen des Pilotenstreiks eventuell eine Alternative suchen. Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Auch an Tag zwei des zweitägigen Pilotenstreiks bei der Lufthansa fallen am Hamburger Flughafen einige Flüge aus. Wie auch schon am Vortag sind ausschließlich Flüge von und nach Frankfurt sowie München betroffen, wie der Flughafen auf seiner Internetseite rund um alle Abflüge und Ankünfte mitteilt. Das betrifft zehn Starts und Landungen von und nach Frankfurt sowie drei Flüge von und nach München. Damit waren am Freitag bereits wieder deutlich mehr Flieger nach München unterwegs als am Vortag.

Der Pilotenstreik hatte am Donnerstag begonnen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte mehr als 5.000 Pilotinnen und Piloten der Flugbetriebe Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline dazu aufgerufen. Während es bei der Regionaltochter Cityline um eine Anhebung der Gehälter geht, streiten die Tarifpartner bei der Cargo und der Kerngesellschaft um höhere Betriebsrenten.

Der Hamburger Flughafen empfiehlt Reisenden mit einem Lufthansa-Flug, den Status ihres Fluges direkt bei Lufthansa zu prüfen und sich bei Fragen oder im Falle von Flugänderungen an Lufthansa zu wenden.