Linienbusse ausgebrannt – Brandursache bisher nicht geklärt

Schenefeld (dpa/lno) –

Nach dem Brand mehrerer Linienbusse auf einem Betriebsgelände in Schenefeld bei Hamburg ist die Brandursache weiterhin unklar. Die Kriminalpolizei hält einen technischen Defekt in einem der betroffenen Busse für möglich, wie sie mitteilte. Die Ermittlungen werden aktuell jedoch in alle Richtungen geführt.

Bei dem Feuer am Sonntagnachmittag brannten sechs abgestellte Linienbusse vollständig aus. Ein siebter Bus wurde durch die Hitze stark beschädigt und ist ebenfalls nicht mehr nutzbar. Der entstandene Sachschaden kann bisher nicht benannt werden. Er dürfte sich nach ersten Schätzungen mindestens in einem hohen sechsstelligen Bereich bewegen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.