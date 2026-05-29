Linienbus und Transporter kollidieren – mehrere Verletzte

Die Fahrer seien nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt, sagte die Polizei. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Kleintransporter auf der Hoheluftchaussee in Hamburg-Nord sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter eine Frau schwer. Sie wurden vor Ort notärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Die Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt.

Die Hoheluftchaussee blieb in Richtung stadteinwärts vorübergehend gesperrt. Polizeiangaben zufolge fuhren die beiden Fahrzeuge am Vormittag in dieselbe Richtung, als der Transporter plötzlich wendete und es zum Zusammenstoß kam. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 40 Einsatzkräften vor Ort.