Lies über Bayern: «Sind wie Krabbenbrötchen und Weißwurst»

Hannover (dpa) –

Zwischen Nordsee und Alpen liegen nicht nur viele Hundert Kilometer, sondern auch politische Unterschiede. Trotzdem wirbt Niedersachsens Regierungschef Olaf Lies (SPD) für ein konstruktives Miteinander mit CSU-Kollege Markus Söder – und bedient sich dabei eines kuriosen Vergleichs.

«Der Süden hat sehr viel Solarenergie, wir im Norden haben sehr viel Windenergie. Wir sind halt unterschiedlich. Wir sind wie Krabbenbrötchen und Weißwurst – anders, aber beides richtig gut», sagte Lies der Deutschen Presse-Agentur.

Entscheidend seien nicht die Unterschiede, sondern die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. Die Differenzen seien «nicht schlimm, solange wir in der Lage sind, Lösungen zu finden, von denen alle profitieren».

Gemeinsame Sache vom Auspuff bis zum Panzer

Ganz neu ist das politische Verständnis zwischen den beiden nicht. Bereits im Oktober sorgten Lies und Söder mit einem gemeinsamen Vorstoß für Aufmerksamkeit: In einem Gastbeitrag im «Handelsblatt» forderten sie eine Lockerung des Verbrenner-Aus. Wenig später setzten sie sich zusammen mit drei weiteren Ministerpräsidenten bei Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für eine deutsche Lösung beim Nachfolger des Transportpanzers «Fuchs» ein.

Was die beiden Länderchefs eint: Beide regieren ein Autoland – mit VW in Niedersachsen sowie BMW und Audi in Bayern. Lies und Söder sind auch ein Jahrgang: Beide wurden 1967 geboren und sind 58 Jahre alt.

«Wir wollen dieses Land voranbringen»

Lies sieht trotz mancher Unterschiede ein gemeinsames Interesse: «Wir wollen dieses Land voranbringen», sagte er. Das Nord-Süd-Verhältnis werde oft als reines Gegeneinander dargestellt. Dabei könne Verständigung auch ohne Parteifreundschaft gelingen. «Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, zu zeigen, dass sich die Politik in Deutschland auch unabhängig von der Parteizugehörigkeit oder von Nord und Süd verständigen kann und nicht immer nur streitet.»

Was aber nicht heißt, dass sich Lies und Söder immer einig sind. Beispiel Stromleitungen: «Bei uns werden die Stromtrassen zum Beispiel nicht als Freileitung gebaut werden. Die bleiben schön unter der Erde, auch wenn das mein Kollege im Süden vielleicht anders sieht», sagte Lies.