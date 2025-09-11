Klimaprotest gegen Kreuzfahrten – Aktivisten färben Brunnen

Grünes Brunnenwasser in Hamburg – Klimaaktivisten haben mehrere Brunnen in der Hansestadt mit Uranin eingefärbt, um gegen Kreuzfahrt und LNG-Technologie zu protestieren. Bodo Marks/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit grüner Farbe in mehreren Hamburger Brunnen hat die Klimaschutzgruppe Extinction Rebellion gegen die Cruise Days und den Einsatz von Flüssigerdgas (LNG) in der Schifffahrt protestiert.

Aktivistinnen und Aktivisten färbten nach eigenen Angaben in der Nacht zum Donnerstag unter anderem den Hygieia-Brunnen am Rathausmarkt und den Mönckebergbrunnen sowie den Stuhlmannbrunnen in Altona mit dem ungiftigen Farbstoff Uranin. Von der Polizei hieß es, der Staatsschutz prüfe den Fall.

Die Umweltschützer erklärten, sie wollten mit der Aktion auf ‭«Greenwashing» in der Branche aufmerksam machen. ‭«Wir wollen ein Zeichen setzen», sagte Mira Voss. Das Flüssigerdgas LNG, das als saubere Alternative beworben werde, sei «in Wahrheit ein Klimakiller».

Aus Anlass der Cruise Days, die am Freitag starten, forderte die Gruppe auch die Abkehr von fossilen Brennstoffen in der Schifffahrt. In den Messehallen läuft zudem eine Messe der europäischen Kreuzfahrtindustrie. Auch dort protestierten Aktivisten und Aktivistinnen am Morgen gegen die Kreuzfahrtindustrie. Sie ließen vom Dach des Gebäudes ein Banner mit der Aufschrift «Kreuzfahrt stoppen» herunter. Der Polizei zufolge waren etwa ein Dutzend Menschen Teil der Aktion.