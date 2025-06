Kind stürzt beim Einsteigen in S-Bahn – leicht verletzt

Beim Einsteigen in eine S-Bahn in Hamburg-Harburg ist eine Elfjährige gestürzt und leicht verletzt worden. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Einstieg in eine S-Bahn am Bahnhof Hamburg-Harburg ist ein Kind leicht verletzt worden. Die Elfjährige sei im Gedränge in die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante gestürzt, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Andere Fahrgäste hätten das Mädchen sogleich wieder auf den Bahnsteig gezogen. Es erlitt den Angaben zufolge Blutergüsse und Prellungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der S-Bahnverkehr sei wegen des Unfalls für etwa eine halbe Stunde unterbrochen worden. Betroffen waren die Linien S3 und S5, wie die S-Bahn Hamburg auf X (früher Twitter) meldete.