Kein Führerschein und zu schnell: Mann verursacht Unfall

Wardenburg (dpa/lni) –

Zu schnell wollte ein Mann die Autobahn 29 verlassen und hat deshalb einen Unfall verursacht. Dabei wurden mit ihm selbst am Samstagabend drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 35 Jahre alte Unfallverursacher hatte dabei keinen gültigen Führerschein.

Der Mann hatte am Samstagabend an der Anschlussstelle Wardenburg die Autobahn zu schnell verlassen und war in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er mit Auto eines 77 Jahre alten Ehepaars zusammen, das auf die Autobahn auffahren wollte. Der Mann und die Frau wurden leicht verletzt, der Unfallverursacher schwer. Alle kamen in Krankenhäuser, die Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen den 35-Jährigen wird unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.