Karnevalsumzug «Schoduvel» zieht durch Braunschweig

Braunschweig/Osnabrück (dpa/lni) –

«Brunswiek Helau!» bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel: Der 48. Karnevalsumzug «Schoduvel» ist am Sonntag durch Braunschweig gezogen. Schaulustige jubelten den Narren zu, die Veranstalter erwarteten bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher. Mehr als 5.000 Aktive und rund 130 Motivwagen zogen demnach durch die Innenstadt. Zum Karnevalsumzug in Osnabrück einen Tag zuvor kamen laut Polizei rund 20.000 Schaulustige.

Beim Braunschweiger «Schoduvel» dabei waren auch Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies, Innenministerin Daniela Behrens und Kulturminister Falko Mohrs (alle SPD). Laut den Organisatoren ist es der größte Faschingsumzug im Norden. Veranstalter ist das Komitee Braunschweiger Karneval, zu dem sich die drei Karnevalsgesellschaften der Stadt zusammengeschlossen haben.

Rund fünf Kilometer langer «Narrenlindwurm»

Das Motto des 48. «Schoduvel» lautete «Der Schoduvel kommt mit voller Macht, die Sicherheit hält alles sacht». Angeführt wurde der Umzug von einer Elefantenskulptur. Damit wird laut Veranstalter an den ersten Umzug angeknüpft, der vor mehr als 40 Jahren von einem Zirkuselefanten angeführt worden sein soll.

Der etwa fünf Kilometer lange und bunte «Narrenlindwurm» schlängelte sich rund vier Stunden lang durch die Straßen von Niedersachsens zweitgrößter Stadt. Etwa 25 Tonnen Süßigkeiten flogen laut Veranstalter in die Menge. Laut Polizei blieb es friedlich.

«Schoduvel» ist niederdeutsch und heißt so viel wie «Scheuch den Teufel!». Der Name steht für die mehr als 700 Jahre alte Geschichte des Braunschweiger Karnevals.

Etwa 20.000 Schaulustige bei «Ossensamstag»

Bereits am Samstag hatte der Karnevalsumzug in Osnabrück nach Angaben der Polizei rund 20.000 Schaulustige in die Innenstadt gelockt. Beim «Ossensamstag» waren Spielmannszüge, Tanzgruppen, Vereine und viele geschmückte Umzugswagen und Lastwagen mit Musik dabei. Zum Ende des Umzugs kam es laut Polizei zu 14 Körperverletzungsdelikten und einer Sachbeschädigung.

Karnevalsfans feierten am Wochenende auch in anderen Städten und Regionen in Niedersachsen – zum Beispiel in Hannover und Ganderkesee.