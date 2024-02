Kampagne soll zum Wählen motivieren

Eine Wählerin wirft ihren Wahlschein in einem Wahllokal in die Wahlurne. Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einer 1,5 Millionen Euro teuren Kampagne der Bürgerschaft sollen die Hamburgerinnen und Hamburger motiviert werden, bei den Europa- und Bezirksversammlungswahlen im Juni und der Bürgerschaftswahl Anfang kommenden Jahres ihre Stimme abzugeben. Unter dem Motto «Wähl, was dich bewegt» wolle man vor allem diejenigen ansprechen, für die der Gang an die Urne bisher nicht selbstverständlich sei, sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Dienstag.

Zuletzt sei die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2021 in Hamburg auf 63 Prozent gestiegen. «Wir waren davor bei unter 60 Prozent», sagte Veit. Allerdings gebe es in der Stadt große Unterschiede. So hätten in Harburg nicht einmal die Hälfte der Stimmberechtigten ihre Stimme abgegeben.

«Deshalb werden wir jetzt verstärkt dort anknüpfen, wo wir wissen, dass nicht so viele Menschen vorhaben, wählen zu gehen.» In diesen Schwerpunktquartieren werde es gezielte Mikrokampagnen geben.

Starten soll die Kampagne im Mai. Mit plakativen Wortpaaren wie «Mani oder Pedi? Dein Leben. Dein Style. Deine Wahl.» wolle man die Wahlberechtigten auch in ihrem Alltag – beispielsweise im Nagelstudio, im Barbershop oder im Sportverein – ansprechen, sagte Veit. Außerdem seien großflächige Plakate sowie Animationen im Fahrgastfernsehen des öffentlichen Nahverkehrs und auf Infoscreens in den U- und S-Bahnhöfen geplant.

Landeswahlleiter Oliver Rudolf gab die Zahl der Wahlberechtigten mit 1,43 Millionen an. Die Wahlen findet am 9. Juni statt. Die Briefwahl startet bereits am 30. April.