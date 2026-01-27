Jugendliche erhalten Bertini-Preis für Zivilcourage

Hamburg (dpa/lno) –

Theaterstücke zum Nationalsozialismus, Stolpersteine gegen das Vergessen und Projekte für Demokratie: Am Holocaust-Gedenktag wurden im Ernst-Deutsch-Theater zum 28. Mal Jugendliche mit dem Bertini-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Der Name des Preises geht zurück auf den Roman «Die Bertinis» von Ralph Giordano (1923-2014). Darin berichtet der Hamburger Schriftsteller über die Verfolgung seiner Familie in der Nazi-Zeit – aber auch über die Zivilcourage einiger, die geholfen haben.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 126 junge Menschen ausgezeichnet. Sie sind im Rahmen von sechs Projekten auf die Suche nach vergangenem und gegenwärtigem Unrecht gegangen und haben sich für ein gleichberechtigtes Miteinander engagiert, wie die Hamburger Schulbehörde mitteilte.

Der Bertini-Preis 2025 geht an folgende sechs Projekte: