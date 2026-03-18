Jüngere Frauen öfter beim Screening als gleichaltrige Männer

Unter den 35- bis 39-Jährigen in Hamburg gingen deutlich mehr Frauen zur Hautkrebsvorsorge als Männer. (Symbolbild) Eva Manhart/APA/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Obwohl sie ab 35 Jahren alle zwei Jahre Anspruch auf eine kostenlose Untersuchung der gesamten Haut beim Hautarzt haben, nutzen nur wenige Hamburgerinnen und Hamburger das Angebot. Weniger als 30 Prozent der gesetzlich Versicherten in Hamburg ab 35 Jahren nehmen das Hautkrebs-Screening wahr, wie aus dem aktuellen Arztreport der Krankenkasse Barmer hervorgeht.

2023 nutzen demnach 28,8 Prozent der Versicherten ab 35 Jahren die Untersuchung – insgesamt waren das rund 284.000 Personen in der Hansestadt. «Das Screening ist ein wichtiger Bestandteil der Früherkennung und erfolgreichen Behandlung von Hautkrebs. Die Zahlen zeigen leider deutlich, dass dieses Angebot von der Mehrheit nicht genutzt wird», so Dr. Susanne Klein, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Hamburg.

Jüngere Frauen gehen häufiger zum Screening

Nach Alter und Geschlecht weichen die Teilnahmequoten teils deutlich voneinander ab. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied laut Auswertung bei jüngeren Erwachsenen in Hamburg: 25,8 Prozent der Frauen zwischen 35 und 39 Jahren nahmen das Screening wahr, bei den Männern desselben Alters waren es lediglich 17,6 Prozent.

In höheren Altersgruppen verschiebt sich dieses Muster. So lag die Teilnahmequote bei Männern im Alter zwischen 80 und 84 Jahren bei 34,1 Prozent und damit leicht höher als bei Frauen derselben Altersgruppe (32,4 Prozent).

Bei der Wahl der Praxen gibt es laut Barmer eine Verschiebung: Während die Zahl der Screenings in hausärztlichen Praxen seit 2020 bundesweit um rund 30 Prozent zurückging, nahm die Teilnahme bei Dermatologinnen und Dermatologen zuletzt kontinuierlich zu. Der Arztreport zeigt außerdem, dass Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen das Screening häufiger nutzen.