Im Norden bleibt es frühlingshaft

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Die Sonne erwärmt weiter Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die Hansestadt und das Bundesland «freundliches und ruhiges Frühlingswetter» voraus. Zu verdanken sei dies dem hohen Luftdruck über Norddeutschland.

Am Mittwoch komme demnach nicht nur die Sonne raus, sondern es bleibe auch trocken. Der DWD teilte mit, dass in Flensburg bis zu 14 und in Hamburg bis zu 17 Grad erreicht werden können. Der Wind wehe nur schwach.

In der Nacht zu Donnerstag sollen laut DWD Wolkenfelder einziehen. Diese sollen zwar keinen Regen bringen, kühlen die Region allerdings etwas ab und versperren auch tagsüber teilweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen sollen dementsprechend etwas niedriger als am Vortag ausfallen. Zum Freitag sei diese trockene Phase dann vorbei und das Wetter wende sich.